DOLAR
40,44 -0,07%
EURO
47,63 -0,24%
ALTIN
4.407,03 1,07%
BITCOIN
4.755.080,87 1,83%

Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Arazi Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangınına müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:56
Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Arazi Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Şirinçavuş Mahallesi'nde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı bildiriliyor.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda araç ve ekip bölgeye yönlendirildi.

Yangına müdahale amaçlı olarak 5 arazöz, 6 itfaiye aracı, 5 su ikmal aracı ve 1 helikopter ile çalışmalar sürdürülüyor.

Hayatını ve arazileri tehdit eden yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Arazi Yangınına Müdahale Devam Ediyor
2
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
3
Cengiz Özkan, Hatay'daki Konserini Şehitler İçin Yarıda Bıraktı
4
Arnavutluk'ta Filistin'e Destek Gösterisi: Greta Thunberg de Yer Aldı
5
Çankırı'da Yangın: 100 Dekar Arazi Zarar Görürken Çok Sayıda Hayvan Telef Oldu
6
Orman Yangınında 10 Kahraman Şehit Oldu
7
Samsun'da 489 Polis Adayı Mezun Oldu

İzmir'de Su Kesintileri Başlıyor: 6 Saatten Fazla Sürecek

Roketsan'dan IDEF 2025'te Çarpıcı Gösterim: 6 Yeni Sistem Tanıtıldı!

AJet'ten Uçuş Kampanyası: 849 TL'ye Uçma Fırsatı!

İstanbul Deprem Riski: Amerika'dan Korkutucu Uyarı

Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler

e-Devlet'ten Kredi Kartı Komisyonunun İadesi Artık Mümkün!

İzmir'de Annelere Üç Kalemde Destek Projesi Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli Vatandaşlara 15.162 TL Cep Harçlığı Müjdesi

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı