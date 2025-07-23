Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Arazi Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'de Şirinçavuş Mahallesi'nde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Şirinçavuş Mahallesi'nde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle çıktığı bildiriliyor.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çok sayıda araç ve ekip bölgeye yönlendirildi.

Yangına müdahale amaçlı olarak 5 arazöz, 6 itfaiye aracı, 5 su ikmal aracı ve 1 helikopter ile çalışmalar sürdürülüyor.

Hayatını ve arazileri tehdit eden yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.