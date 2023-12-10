Balıkesir’de Sokakta Ölü Bulunan Kadın Cinayetinin Sırrı Çözülecek mi?

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sokak ortasında ölü bulunan kadın cinayetinin sırrı çözülecek mi? Bu sorunun cevabını arayan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Akçay Altınkum Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kadının Kimliği Belli Oldu

Sokakta bir kadının yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin ayak ucunda bir tabanca ile boş bir kovan bulundu. Polis, kadının kimliğini belirledi. Kadının adının Muradiye Öztürk olduğu ve 49 yaşında olduğu öğrenildi.

Cinayet mi İntihar mı?

Polis, Muradiye Öztürk’ün ölüm nedeninin belirlenmesi için çok yönlü araştırmasını sürdürüyor. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Olay yerindeki deliller ve güvenlik kameraları inceleniyor. Ayrıca Muradiye Öztürk’ün yakınları ve tanıklar da ifadelerine başvuruluyor. Olayla ilgili her ihtimal değerlendiriliyor.

Balıkesir’de sokakta ölü bulunan kadın kim?



Balıkesir’de sokakta ölü bulunan kadının adı Muradiye Öztürk. 49 yaşındaki kadının ölüm sebebi araştırılıyor.

Balıkesir’de sokakta ölü bulunan kadın cinayet mi intihar mı?

Balıkesir’de sokakta ölü bulunan kadının cinayet mi intihar mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.

Balıkesir’de sokakta ölü bulunan kadın nerede bulundu?

Balıkesir’de sokakta ölü bulunan kadın, Edremit ilçesine bağlı Akçay Altınkum Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulundu. Olay, gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.