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Balıkesir'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangın tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. Müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 20:36
Balıkesir'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'deki Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Nusret Mahallesi'nde başlayan alevler, kısa süre içinde Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesinin Yeniköy Mahallesi kırsalındaki ormanlık alana intikal etti.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Olay Yerinde

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Ormancılık Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 110 personel, 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 hizmet aracı ve 3 iş makinesi ile müdahale ediliyor.

Evler de Tehlike Altında

Alevler, meyve bahçelerinin içinde bulunan bir eve de sıçradı. Yangın, hem havadan hem de karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir çaba sarf ettiği bildirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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