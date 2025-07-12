Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen kapsamlı bir tefecilik operasyonu sonucunda, 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan kişilere yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, zorla senet imzalattıkları iddia edilen müştekilerden tehdit ve icra takibi yoluyla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan operasyon neticesinde, şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 1 kesici delici alet, çok sayıda boş ve başka kişiler adına doldurulmuş senetler, bir miktar döviz, çeşitli dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi.

Yargı Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 1 kesici delici alet, çok sayıda boş ve başka kişiler adına doldurulmuş senet, bir miktar döviz, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.