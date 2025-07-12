DOLAR
40,15 0%
EURO
47,03 0%
ALTIN
4.336,36 0%
BITCOIN
4.717.367,68 -0,3%

Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. Operasyonla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 13:13
Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'de Tefecilik Operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen kapsamlı bir tefecilik operasyonu sonucunda, 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan kişilere yönelik başlattıkları çalışma kapsamında, zorla senet imzalattıkları iddia edilen müştekilerden tehdit ve icra takibi yoluyla haksız kazanç sağladıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan operasyon neticesinde, şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 1 kesici delici alet, çok sayıda boş ve başka kişiler adına doldurulmuş senetler, bir miktar döviz, çeşitli dokümanlar ve dijital materyal ele geçirildi.

Yargı Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı....

Balıkesir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 uçaksavar mermisi, 1 kesici delici alet, çok sayıda boş ve başka kişiler adına doldurulmuş senet, bir miktar döviz, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ebru Yaşar Van'da Unutulmaz Bir Konser Verdi
2
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Cenaze Töreni İstanbul'da Gerçekleşti
3
TİKA, Bosna Hersek'in Kültürel Mirasını Koruyor
4
Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi
5
Yürekleri sızlatmıştı! Şehit babasından acı haber: Mehmet Kılıç hayatını kaybetti
6
Antalya'da Baba ve Oğulun Ölümüne Neden Olan Kazanın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
7
Manisa'da İki Ayrı Yangın, 3 Tarım Makinesini Kullanılamaz Hale Getirdi

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Ankara'da Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Kamu Yönetiminde Önemli Atamalar

MTV Ödemeleri İçin Son Tarih 31 Temmuz! Gecikme Zamları Kapıda

Bitcoin'de Tarihi Yükseliş: 118.450 Dolar İle Yeni Rekor!

SGK'dan Çifte Maaş Devrimi: Milyonlarca Kadına Ek Gelir Fırsatı!

O İlde En Düşük İşçi Maaşı 75.000 TL'ye Yükseldi!

Devletten Çocuklu Hanelere Müjdeli Zam: SED Desteği 8.198 TL'ye Yükseldi!