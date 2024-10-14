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Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 12:38
Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'de Feci Trafik Kazası

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gerçekleşen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olay, Balıkesir'in Yeniköy mevkisinde meydana geldi.

Kazada Hayatını Kaybeden ve Yaralılar

Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Uğurcan Kanbay yönetimindeki 55 AHT 11 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolu terketti ve emniyet şeridinde bekleyen Sinan Coşkun tarafından yönetilen 41 ANM 846 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, Uğurcan Kanbay'ın babası Yüksel Kanbay (51) olay yerinde hayatını kaybederken, Uğurcan ve annesi Altun Kanbay (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Altun Kanbay'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Trafik Durumu

Kazanın ardından, olay yerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerlemek zorunda kaldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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