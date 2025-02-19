Balıkesir'de Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ve otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Traktör sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:00
Balıkesir'de Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, bir traktör ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Mehmet B. (48) idaresindeki 22 UD 319 plakalı traktör ile Halil İbrahim Ö. (42) yönetimindeki 10 AHY 874 plakalı otomobilin Savaştepe Çevre Yolu'nda meydana gelmesiyle gerçekleşti.

Bölgedeki Adnan Doğan Caddesi yönüne dönmek isteyen otomobil, traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ters dönerken, sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan traktör sürücüsü, Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu arada, sürücü Halil İbrahim Ö., ifadeye gitmek üzere Savaştepe Emniyet Amirliği'ne çağrıldığında, merdivenlerden araçla indiği esnada otomobille ilgili hasar oluştu.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen traktörün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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