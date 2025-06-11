Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, kentin çeşitli bölgelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bilgiler edindi.

Şüphelilerin Kimlikleri Belirlendi

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen M.S. (30), H.A. (32) ve M.H.A. (38) isimli üç şüphelinin adresleri tespit edildi. Narkotik ekipleri, hazırlıklarını tamamladıktan sonra operasyonu gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı

Düzenlenen operasyonda, toplam 19 kilo 888 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu operasyon ile birlikte Balıkesir'de uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 18 parça halinde toplam 19 kilo 888 gram esrar ele geçirdi.