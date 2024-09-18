Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 51 Gözaltı

Balıkesir Merkezli Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 51 kişi gözaltına alındı. Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık teknik takip sonucunda 52 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyonun Detayları

Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik olarak yapılan operasyonda, Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da 90 ekip ve 300 polis memurunun katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon, internet tabanlı haberleşme platformları aracılığıyla bağlantı kuran zanlılara yönelik olarak planlandı.

Operasyonun Yönetimi ve Uygulaması

Operasyonu Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit yönetti. Operasyon kapsamında 8 özel harekat timi, 2 çevik kuvvet birimi, 7 motosikletli polis ekibi, bir helikopter ve 3 insansız hava aracıyla birlikte 14 narkotik dedektör köpeği de yer aldı. Ekipler, kapıları koçbaşı kullanarak kırarak toplam 44 adrese girdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan baskınlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Özellikle zanlılardan birinin evinde, yatağın içine gizlenmiş bir tabanca bulundu.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Şüphelilerden 51'i gözaltına alınarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlamasıyla işlem başlatıldı. Diğer bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.