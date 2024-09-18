DOLAR
34,11 -0,11%
EURO
37,99 -0,1%
ALTIN
2.817,97 -0,12%
BITCOIN
2.061.326,64 -0,58%

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 51 Gözaltı

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 51 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:53
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 51 Gözaltı

Balıkesir Merkezli Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 51 kişi gözaltına alındı. Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık teknik takip sonucunda 52 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Eş Zamanlı Operasyonun Detayları

Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik olarak yapılan operasyonda, Balıkesir, İstanbul ve Bursa'da 90 ekip ve 300 polis memurunun katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon, internet tabanlı haberleşme platformları aracılığıyla bağlantı kuran zanlılara yönelik olarak planlandı.

Operasyonun Yönetimi ve Uygulaması

Operasyonu Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit yönetti. Operasyon kapsamında 8 özel harekat timi, 2 çevik kuvvet birimi, 7 motosikletli polis ekibi, bir helikopter ve 3 insansız hava aracıyla birlikte 14 narkotik dedektör köpeği de yer aldı. Ekipler, kapıları koçbaşı kullanarak kırarak toplam 44 adrese girdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan baskınlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Özellikle zanlılardan birinin evinde, yatağın içine gizlenmiş bir tabanca bulundu.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

Şüphelilerden 51'i gözaltına alınarak 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlamasıyla işlem başlatıldı. Diğer bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Uraloğlu: Türkiye Erişim Engellerinde Kararlı
3
İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı
4
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
5
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hedeflerini Açıkladı
6
Trump'tan Çin İthal Araçlarına Yüzde 200 Gümrük Vergisi Vaadi
7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Kişisel Veriler Hakkında Açıklama

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!