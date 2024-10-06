Balıkesir'de Uyuyan Taksiciye Arkadaşından Saldırı

Balıkesir'deki Olayın Detayları

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir taksi şoförü, durakta uyuduğu esnada daha önce tartıştığı iş arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. Olay, Altınoluk Mahallesi'ndeki bir taksi durağında meydana geldi.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

35 yaşındaki M.M., var olan bir gerginlik nedeniyle 38 yaşındaki iş arkadaşı M.Ç tarafından yumruklu bir saldırıya uğradı. M.M. uyuduğu sırada, M.Ç. aniden içeri girerek ona saldırdı. M.M. bu saldırının ardından ayağa kalkarak karşılık verdi.

Kavga ve Sonrası

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Daha sonra M.M., Edremit Devlet Hastanesinde darp raporu alarak arkadaşından şikayetçi oldu. Olayın ardından jandarma ekipleri M.Ç'yi gözaltına aldı ancak ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Taksi durağındaki güvenlik kameraları, M.Ç'nin içeri girmesi ve M.M'ye saldırması anlarını kayıt altına aldı. Bu görüntüler, olayın boyutlarını gözler önüne seriyor.