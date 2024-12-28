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Balıkesir'de Yangın: 5 Ev Hasar Gördü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki yangında 5 evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:41
Balıkesir'de Yangın: 5 Ev Hasar Gördü

Balıkesir'de Yangın Paniği: 5 Evde Hasar Oluştu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen yangın, bölge halkını tedirgin etti. Yukarı Çam Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki 4 evi de etkisi altına aldı.

İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızlıca jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri bünyesindeki 11 araç ve 29 personel, yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine destek sağladı.

Çalışmalar sonucunda yangın kontrollü bir şekilde söndürülürken, olayda toplamda 5 evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 5 evde hasara neden olan yangın söndürüldü.

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