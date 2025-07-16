Balıkesir'de Yangın Mücadelesi Sürüyor: Ahadır Mahallesi Boşaltıldı

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Dumanların görülmesi üzerine olay yerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisi altında büyüyen yangına, 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürmekte.

- Bir Mahalle Boşaltıldı

Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi, güvenlik nedeniyle tedbiren boşaltıldı. Ayrıca, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce önlemler alındığı öğrenildi. Savaştepe Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın, yangın bölgesine yakın olan kırsal Tavşancık ve Çaltılı mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.