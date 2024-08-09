Balıkesir'de Yangın Ortamında Kediye Kahramanca Yardım

Balıkesir'de Yangın Kazası ve Kahraman İtfaiyeci

Balıkesir'de meydana gelen bir yangında, bir apartman dairesinde çekilen yoğun duman, içerideki bir kediyi bayılmasına neden oldu. Ancak, yangın söndürme çalışmalarında görevli olan kadın itfaiyeci, bu kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti.

Yangın ve Müdahale

Mobilyacılar Arastası'ndaki bir apartmanın 1. katında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı.

Kedinin Kurtarılması

Yangın söndürme sırasında, itfaiyeci Seray Başol, daire içinde yerde yatmakta olan bir kedi ile karşılaştı. Kedinin durumunu gören Başol, hemen geçici oksijen cihazını kullanarak ona yardım etmeye karar verdi. Dışarı çıkarılan kedi, kısa sürede kendine geldi.

Başol'un Açıklamaları

Seray Başol, gazetecilere verdiği demeçte, "Camı açmak için girdiğim odada yerde kediyi gördüm. Kendi temiz hava cihazımı takarak ona oksijen verdim ve su verdik. Şu an sağlık durumu oldukça iyi. Onu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyorum." şeklinde konuştu.

Kedinin Geleceği

Başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından, kedi sağlık kontrolü ve bakımları için bir barınağa götürüldü. Yangın söndürme ekibi, hem hayvanı kurtarmak hem de yangını söndürmekle büyük bir başarı elde etti.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, kadın itfaiyeci Seray Başol'un verdiği oksijenle hayata tutundu.