Balıkesir'de Yangın: Palet Atölyesi Alev Alev Yandı

Balıkesir'de Palet Atölyesinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Halalca Mahallesi'nde, bir ahşap palet üretim ve onarım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Gece saatlerinde belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan yangın, kısa sürede yayıldı ve çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesiyle birlikte çok sayıda ekibin bölgeye sevk edilmesine yol açtı.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yangına müdahale etmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı toplamda 16 personel, 6 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, bir arazöz ve bir iş makinesiyle bölgeye intikal etti. Yangın, sabaha karşı süren uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangında Can Kaybı ve Zarar Gördü

Yangın, bahçedeki 2 keçi, 3 oğlak ve yaklaşık 20 tavuğun telef olmasına neden oldu. Yetkililer, yangının nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

Balıkesir'de ahşap palet üretim ve onarımı yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de ahşap palet üretim ve onarımı yapılan atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.