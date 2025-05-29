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Balıkesir'de Yaralı Baykuş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balkon pervazına takılan yaralı baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 19:10
Balıkesir'de Yaralı Baykuş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir baykuş balkon pervazına takılarak yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşti. Yaralı baykuşun bulunduğuna dair yapılan ihbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri hızla harekete geçti.

Ekipler, balkon pervazına sıkışmış olan baykuşu büyük bir özenle kurtardı. Kurtarma işlemi sonrası baykuşun sağlık durumu kontrol edildi ve ardından, Burhaniye-Ayvalık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.

Yetkililer, baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını duyurdu.

Doğa koruma ile ilgili yapılan bu tür çalışmaların önemi, yaban hayatının güvenliğini sağlama açısından büyük bir rol oynamaktadır.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde balkon pervazına takılarak yaralanan baykuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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