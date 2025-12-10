Balıkesir'de Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı Açıldı — 6 Bin Can Dosta Yuva

Balıkesir'de Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı Açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AFAD tarafından tahsis edilen ve ömrünü tamamladığı için barınma amaçlı kullanılamayan konteynerleri değerlendirerek can dostlar için kapsamlı bir yaşam alanı oluşturdu. Türkiye'de ilk kez içerisinde özel patili dostlar için ayrılmış üniteler bulunan, bölgenin en yüksek kapasitesine sahip Yeniköy Can Dost Doğal Yaşam Alanı görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Açılış töreni

Tören, Karesi ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın ile birlikte; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, BBB genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Tesisin özellikleri

Tesis, 75 bin metrekarelik alana kuruldu ve 6 bin can dosta sıcak yuva sağlama kapasitesine sahip. Alanın oluşturulmasında AFAD tarafından, özellikle hayvan barınağı yapılması amacıyla tahsis edilen ve işlevini tamamladığı için barınma ihtiyacına uygun görülmeyen konteynerler kullanıldı. Yaşam alanında can dostların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyalleşme ve oyun alanları da yer alıyor.

Sahiplendirme kampanyası

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi Arbil Akın öncülüğünde başlatılan "Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz" kampanyası kapsamında bugüne kadar bin 409 can dostun sahiplendirildiğini ve sıcak yuvalara kavuşturulduğunu belirtti. Akın vatandaşlara sahiplenme çağrısında bulunarak, sahiplendirilen can dostlara ücretsiz mama desteği ve veterinerlik hizmeti verildiğini vurguladı.

Akın'ın sözleri: "Bütün Balıkesir’de yaşayan hemşehrilerim can dostlarımızı bizlerle iletişime geçerek sahiplensinler. Büyükşehir Belediyesi olarak sahiplendikleri can dostlara mama desteği ve veterinerlik hizmetini ücretsiz olarak sağlıyoruz. Yeter ki sahip çıksınlar yeter ki sahipsiz bırakmasınlar"

Tedavi ve hizmetler

Başkan Akın, hizmetlerin kapsamını şu rakamlarla anlattı: "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 117 bin 50 tedavi ve aşılama, 12 bin 14 kısırlaştırma operasyonu ve 2 bin 478 can dostumuzun ortopedik ve yumuşak doku cerrahi operasyonlarını uzman veteriner hekimlerimizce gerçekleştirdik."

Ayrıca mobil hizmetlerle 20 ilçede 17 bin 163 tedavi ve aşı işlemi yapılırken, Yakın Çözüm ekiplerine iletilen ihbarlarla 8 bin 645 acil vakaya müdahale edildi. Valilik ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde Bakanlığın tahsis ettiği bölgede 147 bin metrekarelik yeni bir doğal yaşam alanının yapımına başlandığı bildirildi.

Pati kafe, güvenlik ve rehabilitasyon

Tesis; 70 adet bölünmüş alan, ameliyathane, tedavi ve bakım üniteleri ile son teknoloji tıbbi cihaz ve ekipmanları bünyesinde barındırıyor. Akın, dostların davranışsal gelişimlerinin takip edileceğini ve cerrahi müdahalelere hazır olunduğunu söyledi. Ayrıca tesis içinde ziyaretçileri ağırlayacak bir pati kafe oluşturulacağı, toplum desteğini ve gönüllülüğü artırma hedefiyle kurgulandığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında 92 adet kamera ile dostların güvenliği sağlanıyor ve kayıtlar üç ay boyunca tutulacak.

Teşekkür ve gelecek planları

Akın, doğal yaşam alanının oluşturulmasında destek veren kurumlara teşekkür ederek AFAD'a konteyner desteği için, ilgili daire başkanlıkları ve personele ile sivil toplum kuruluşlarına minnettarlığını dile getirdi. Ayrıca veteriner hekimler ve bakım personeline özverili çalışmaları için ayrı bir teşekkür etti.

Vali İsmail Ustaoğlu ise yapılan çalışmayı anlamlı bulduğunu belirterek: "Başkanımızın müjdesini verdiği İvrindi’de 140 dönümün üzerinde can dostlarımız için doğal yaşam alanı inşa edeceğiz. Tüm ilçelerimizde de bu faaliyetler devam ediyor. Ben, özellikle bu konuda hassasiyet gösteren ve konunun üzerinde duran Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

