Balıkesir'de Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve reklam flaması gibi malzemeleri toplayarak yaya güvenliğini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:12
Balıkesir'de Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Balıkesir'de Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerine yönelik kapsamlı denetimler yürütüyor. Amaç, yayaların güvenli ve engelsiz olarak hareket edebilmesini sağlamak.

Denetimler sırasında yaya geçişini engelleyen masa, sandalye, duba, reklam flaması gibi çok sayıda malzeme toplanarak kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehir merkezindeki ana arterler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda denetimlerini artırdı ve işgalin sona erdirilmesi için sıkı kontrol uyguladı.

Zabıta Daire Başkanı'ndan açıklama

Bülent Mavuk, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kaldırımlar yayalarındır. Hiç kimsenin vatandaşların serbestçe hareket edebilme özgürlüğünü kısıtlamaya hakkı yoktur. Özellikle özel bireylerin ve bebek arabalı hemşehrilerimizin sıkıntı yaşaması adına daha dikkatli olmalıyız. Birbirimize karşı saygılı olarak bu şehirde ortak yaşama kültürünü hakim kılacağız. Esnafımızdan bu konuya karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."

BALIKESİR'DE ZABITADAN KALDIRIM İŞGALİNE SIKI DENETİM

BALIKESİR'DE ZABITADAN KALDIRIM İŞGALİNE SIKI DENETİM

BALIKESİR'DE ZABITADAN KALDIRIM İŞGALİNE SIKI DENETİM

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhittin Böcek Hastanede Tetkik Edildi, Yeniden Cezaevine Sevk Edildi
2
Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak
3
Shehada: 'Türkiye Her Zaman Filistin’in Yanında' — Taşköprü Ziyareti
4
Putin: Kırgızistan’da Rus Teknolojili İlk Nükleer Santral Araştırılıyor
5
Kastamonu'da Çiftlik Evlerini Kenevir Serasına Çeviren Sanıkların Yargılanması Sürüyor
6
Bünyan'da Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı: Başkan Metin'den Örnek Hizmet

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama