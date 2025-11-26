Balıkesir'de Zabıta Kaldırım İşgali Denetimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerine yönelik kapsamlı denetimler yürütüyor. Amaç, yayaların güvenli ve engelsiz olarak hareket edebilmesini sağlamak.

Denetimler sırasında yaya geçişini engelleyen masa, sandalye, duba, reklam flaması gibi çok sayıda malzeme toplanarak kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehir merkezindeki ana arterler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda denetimlerini artırdı ve işgalin sona erdirilmesi için sıkı kontrol uyguladı.

Zabıta Daire Başkanı'ndan açıklama

Bülent Mavuk, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kaldırımlar yayalarındır. Hiç kimsenin vatandaşların serbestçe hareket edebilme özgürlüğünü kısıtlamaya hakkı yoktur. Özellikle özel bireylerin ve bebek arabalı hemşehrilerimizin sıkıntı yaşaması adına daha dikkatli olmalıyız. Birbirimize karşı saygılı olarak bu şehirde ortak yaşama kültürünü hakim kılacağız. Esnafımızdan bu konuya karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz."

