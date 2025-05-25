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Balıkesir'de Zincir Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki zincir üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:06
Balıkesir'de Zincir Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'de Yangın Tehlikesi Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren zincir üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından hızlıca bölgeye sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, yangınla mücadelesine başladı.

Yangın ile Mücadele

Fabrikanın krom kaplama ünitesi bölümünde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle fabrikada belirli oranda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'de zincir üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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