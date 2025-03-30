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Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 17:07
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası Can Aldı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kaza, sürücülerin kimliği henüz belirlenemeyen 45 ACL 104, 45 YB 3998, 45 AOV 314 ve 45 EL 993 plakalı otomobillerin çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Soma ve Savaştepe hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kapanan kara yolunun yeniden açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını...

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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