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Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 00:40
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

İvrindi'de Trajedi: Zincirleme Trafik Kazası

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazası sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Ercan B. yönetimindeki 17 YK 168 plakalı tır, Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında arıza yaparak emniyet şeridine yanaştı. Sonrasında geri manevra yapan tır, arkadan gelen araçlarla çarpıştı.

Alper T. kontrolündeki 10 BL 950 plakalı otomobil ve Sedef Ö. sürücüsündeki 35 ARN 524 plakalı diğer otomobil, tırın yaptığı manevrayla bir araya geldi.

Can Kayıpları ve Yaralanmalar

Kazada, Alper T.'nin sürücüsü olduğu araçtaki Hale T, olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan İbrahim T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İvrindi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hale T.'nin cenazesi ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Trafik Akışı Normale Dönüyor

Sağ şeritte bir süre kontrollü olarak devam eden trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi...

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi...

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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