DOLAR
40,66 0%
EURO
47,36 0%
ALTIN
4.443,86 0%
BITCOIN
4.819.413,79 -1,54%

Balıkesir'deki 6,1 Büyüklüğündeki Deprem İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. Valilikten açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 20:53
Balıkesir'deki 6,1 Büyüklüğündeki Deprem İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'deki Deprem İstanbul'da Duyuldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin sarsıntıları İstanbul'da da hissedildi. Deprem, özellikle Sultangazi ve Bahçelievler bölgelerinde yaşayan vatandaşların panik yaşamalarına sebep oldu. Bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokağa döküldü.

Vatandaşların Tepkileri ve Bekleyişleri

Küçükçekmece'de yaşayan bazı insanlar, meydana gelen sarsıntının ardından parklara yönelerek beklemeye başladı. Bağcılar bölgesinde de deprem paniği yaşayanlar, Millet Bahçesi'ne gelerek güvenli bir yerde beklemeyi tercih etti.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, depreme dair resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından İstanbul'un farklı bölgelerinde saha ekipleri, olası hasar tespit çalışmalarını sürdürmek için harekete geçti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Bağcılar'da da deprem nedeniyle dışarı çıkanlar Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, burada bekleyişini sürdürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Bağcılar'da da deprem nedeniyle dışarı çıkanlar Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşlar, burada bekleyişini sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Açıklarında Amatör Balıkçılar Balina Gördü
2
Trabzon'da Türk Yıldızları'ndan Unutulmaz Gösteri Uçuşu
3
BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'deki Soykırıma Dur Denmeli
4
Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Kars Kalesi Eteklerindeki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Balıkesir Sındırgı’da 6,1 Büyüklüğünde Deprem
7
Sakarya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı