Balıkesir'deki 6,1 Büyüklüğündeki Deprem İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'deki Deprem İstanbul'da Duyuldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin sarsıntıları İstanbul'da da hissedildi. Deprem, özellikle Sultangazi ve Bahçelievler bölgelerinde yaşayan vatandaşların panik yaşamalarına sebep oldu. Bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokağa döküldü.

Vatandaşların Tepkileri ve Bekleyişleri

Küçükçekmece'de yaşayan bazı insanlar, meydana gelen sarsıntının ardından parklara yönelerek beklemeye başladı. Bağcılar bölgesinde de deprem paniği yaşayanlar, Millet Bahçesi'ne gelerek güvenli bir yerde beklemeyi tercih etti.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, depreme dair resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayın ardından İstanbul'un farklı bölgelerinde saha ekipleri, olası hasar tespit çalışmalarını sürdürmek için harekete geçti.

