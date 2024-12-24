Balıkesir'deki Fabrika Patlaması İçin 5 Kişilik Bilirkişi Heyeti Görevlendirildi

Balıkesir'deki Fabrika Patlaması İçin Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından, bu olayın nedenini araştırmak amacıyla 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildiğini duyurdu.

Soruşturma Devam Ediyor

Tunç, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Patlamanın nedenini belirlemek için kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisliği gibi uzmanlık alanlarından temsilcilerin yer aldığı bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu aktardı.

Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

Bakan Tunç, patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin, Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek yaralılar için de şifa temennisinde bulundu.