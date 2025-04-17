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Balıkesir'deki Kepçe-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kazada, kepçe ile otomobil çarpıştı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:44
Balıkesir'deki Kepçe-Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, 150 Evler Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kazaya karışan otomobil, Bani Arslan yönetimindeki 06 DUC 847 plakalı araç ile Ayvalık Belediyesi'ne ait, Hakan Kafa idaresindeki kepçenin çarpışması sonucu oluştu.

Kazanın ardından yaralılar, otomobil sürücüsü Gamze Arslan ve çiftin 4 yaşındaki çocuğu olarak belirlendi. Yaralı anne ve çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kepçeyle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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