Balıkesir'deki Mobilya Atölyesinde Yangın: Mangal Kömürü Deposuna Sıçradı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yer alan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, Gümüşçeşme Mahallesi Eski Kepsut Caddesi üzerindeki bir mangal kömürü deposuna sıçradı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İsmail K.'ye ait mobilya atölyesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki motalayda bulunan kömür deposuna ulaştı. Yangını fark eden çalışanlar, hemen durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası yapılan incelemede, mobilya atölyesinde ciddi hasar meydana gelirken, mangal kömürlerinin bir kısmının kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangının çıkış nedeni üzerinde detaylı bir inceleme başlatılmıştır.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesindeki mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.