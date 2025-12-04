Balıkesir'den Akıllı Takip Desteği: Alzheimer, Demans ve Otizmli Bireylere Güvenlik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Alzheimer, Demans, Otizm hastalarının yanı sıra işitme engelli ve özel bireylerin kaybolma riskini azaltmak amacıyla Akıllı Takip Cihazı Desteği projesini hayata geçirdi.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik anında hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Alzheimer ve Demans hastalığıyla mücadele eden sevgili büyüklerimiz ile Otizm hastası, işitme engeli bulunan ve özel kardeşlerimizin hastalığa bağlı unutkanlıklar nedeniyle kaybolma riskini en aza indirmek için önemli bir proje başlattık. Hayata geçirdiğimiz akıllı cihaz desteği ile özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın güvenle yaşamlarını sürdürmeleri için elimizi taşın altına koyuyoruz. Ailelerimiz de bu akıllı cihazlar sayesinde korku, endişe yaşamayacak. Bu desteğimizden yararlanmak için ihtiyaç sahibi özel bireylerin aileleri, Yakın Çözüm Çağrı Merkezimiz üzerinden başvuru yapabilecek."

Projenin detayları

Proje, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Özel bireylerin kaybolma riskine karşı verilen akıllı bileklikler sayesinde konum takibi anlık, kesintisiz ve 7 gün geçmişe dönük olarak gerçekleştirilebilecek; böylece kaybolma riski en aza indirilecek ve ailelerin endişeleri hafifletilecek.

Cihazlar hem Apple hem de Android telefonlarla uyumlu olup, NFC modülü ile bileklik okutulduğunda özel bireylerin kimlik ve iletişim bilgilerine hızlı erişim sağlanıyor. Herhangi bir hat takılmasına ihtiyaç duyulmadan, küçük saat pilleri ile çalışabilen bu akıllı cihazlar, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara teslim edilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Yakınları için akıllı cihaza erişmek isteyen aileler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden 444 40 10 numaralı hattı arayarak başvuru yapabilecekler.

Proje, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmayı amaçlayan uygulamalar arasında öne çıkıyor.

