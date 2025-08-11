DOLAR
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Defnedildi

Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren Nihat Önbaş, İzmir'de görkemli bir cenaze töreniyle defnedildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:58
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Defnedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen, 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş, İzmir'de toprağa verildi. 81 yaşındaki Önbaş, depremin ardından yıkılan 3 katlı bir binanın enkazından çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cenaze töreni, Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde ikindi vakti gerçekleştirildi. Törene, Nihat Önbaş'ın aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve sanatçılar Eylül Tumbar ile Enes Koçak katıldı.

Cenaze sırasında taziyeleri kabul eden oğlu Murat Önbaş, başsağlığı dileklerini kabul etti. Yakınları, Önbaş'ın tabutunun başında dua etti. İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kılınan cenaze namazının ardından, Nihat Önbaş'ın cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İki çocuk babası olan Nihat Önbaş'ın, depreme eşi Hamide Önbaş ile birlikte mutfakta yemek yaparken yakalandığı öğrenildi. Yaralanan eşi Hamide Önbaş'ın tedavisinin ise Balıkesir Devlet Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te meydana gelen deprem, bölgedeki can ve mal kaybına yol açtı. Arama kurtarma ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Nihat Önbaş enkaz altından çıkarılmış, maalesef sağlık durumu kritik olmuştur.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.

