Balıkesir Dursunbey’de Suç Örgütüne Darbe: 5 Tutuklama

Balıkesir Dursunbey'de paravan iş yerleriyle suç işleyen örgüte operasyon: 9 gözaltı, 5 tutuklama, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:59
Operasyonun özeti

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde, kendilerine ait iş yerlerini paravan olarak kullanıp dolandırıcılık, yağma, silahlı tehdit, uyuşturucu ticareti ve kumar oynatma yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Olay, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması amacıyla gerçekleştirildi.

Şüphelilerin yakalanması için 27 Ekim 2025 tarihinde 14 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda ele geçirilenler: 1 tabanca, 2 av tüfeği, 227 sentetik uyuşturucu hap, 64 senet, 5 çek, 2 tapu, 8 cep telefonu, 1 gizli kamera düzeneği, 8 dijital materyal, 6 ajanda ve hesap defteri, 101 tabanca fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİDEN 5'İ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

ELE GEÇİRİLENLER

