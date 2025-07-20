Balıkesir Gömeç'te Hurdalıkta Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Gömeç'te Hurdalık Yangını Tehlikeye Neden Oldu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Karaağaç Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda bugün sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkışı ile birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kısa süre içinde söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerin sürdürdüğü araştırmalar devam ederken, bölge halkı olayın şokunu yaşıyor. İtfaiyenin özverili müdahalesi ile daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü.