Balıkesir Havran'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'deki Yangın Olayına Hızlı Müdahale

Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir traktörde bulunan samanın alev alması sonucunda çıkan yangın, etkili müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Başlangıcı ve Sebebi

Bir besi çiftliği yakınlarında meydana gelen olayda, traktörün römorkundaki samanların, henüz belirlenemeyen bir sebeple tutuştuğu öğrenildi.

Hızlı Müdahale ve Soğutma Çalışmaları

Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, olay yerine hızla intikal etti. Yangına, bir helikopter, iki uçak ve iki arazözle müdahale edildi. Şiddetli rüzgarın etkisine rağmen, ekipler yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangının ardından ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederek olası bir yeniden alevlenme durumunu önlemek adına tedbir aldı. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar sürdürülmektedir.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.