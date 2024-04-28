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Balıkesir Kepsut'ta kazada yaşamını yitiren Jandarma uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak, eşi ve çocuğu için Kahramanmaraş'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 28.04.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 15:18
Balıkesir Kepsut'ta kazada yaşamını yitiren Jandarma uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde gerçekleşen trajik kaza sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın eşi Kevser ve 6 aylık oğlu Yiğit Asaf Kamalak ile birlikte memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildiği bildirildi.

Kaza sonrası havayoluyla Kahramanmaraş'a getirilen cenazeler, Kerimli Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kamalak ailesinin yan yana defnedildiği cenaze törenine, ailenin yakınlarıyla birlikte Onikişubat İlçe Jandarma Komutanı ve vatandaşlar da katıldı.

Otomobilin tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Ali Rıza Kamalak'ın eşi ve çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiği, Kamalak'ın ise hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

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