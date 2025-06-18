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Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 13:01
Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Şeremetler Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlak verdi ve bölgedeki ormanlık alanı tehdit ediyor.

Bölgeden yapılan ihbarlar sonrası hemen harekete geçen ekipler, 3 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 3 dozer ve 50 personel ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden destek aldı.

Yangının kontrol altına alınması için hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çabaları büyük bir titizlikle sürerken, yangının büyümeden söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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