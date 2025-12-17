DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,09 0,21%
ALTIN
5.933,36 -0,25%
BITCOIN
3.704.813,48 1,07%

Balıkesir Kışa Hazır: Afet ve Acil Durum Koordinasyonu

Balıkesir Büyükşehir koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Toplantısı yapıldı; kış tedbirleri, eğitimler ve sahada görevli personel ile ekipman hazır.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:57
Balıkesir Kışa Hazır: Afet ve Acil Durum Koordinasyonu

Balıkesir Kışa Hazır: Afet ve Acil Durum Koordinasyonu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) koordinasyonunda, ilçe belediyelerinin de katılımıyla Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda özellikle kış mevsiminde etkili ve hızlı müdahale yöntemleri ile alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde yürütülen hazırlıklar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürüyor. Toplantıya Ülkü Sungur, Nazım Ergelen ve ilçe belediyelerinin Afet İşleri Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

AFAD ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliği ile özel bireylere yönelik olarak düzenlenen "Afet ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi" de dahil olmak üzere kent genelinde eğitim, farkındalık ve afet yönetimi çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.

Akın: "Önlem alıyor, tedbiri elden bırakmıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kış şartlarında alınan tedbirlere vurgu yaparak şunları söyledi: "Kış mevsiminin getirdiği olumsuz hava şartlarından doğan her türlü afet ve acil durum öncesi Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde ilçe belediyelerimiz ile birlikte toplantılarımızı gerçekleştiriyor, alınacak önlemleri görüşüyoruz. Tam bir iş birliği ve koordineli çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Kış mevsimi boyunca sahada görev yapacak ekiplerimizin yanı sıra hemşehrilerimiz zorlu kış şartlarında tüm acil ihtiyaçları için 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezimiz aracılığıyla talep ve başvuru oluşturabilirler"

Etkin ve hızlı müdahale için ekipler sahada

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarına karşı il genelinde etkin müdahale için hazır. Sahada görev alacak personel ve araçlar şu şekilde:

1.896 personel, 12 kurtarma botu, 129 itfaiye aracı, 46 arazöz, 162 iş makinesi, 25 kar küreme ve tuzlama aracı, 93 motopomp, 245 dalgıç pompa, 23 vidanjör, 30 traktör, 234 hizmet aracı, 27 otobüs/minibüs ile koordineli çalışılarak olumsuzluklara anında müdahale edilecek.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BBB) KOORDİNASYONUNDA İLÇE BELEDİYELERİNİN DE KATILIMIYLA AFET VE...

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BBB) KOORDİNASYONUNDA İLÇE BELEDİYELERİNİN DE KATILIMIYLA AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (BBB) KOORDİNASYONUNDA İLÇE BELEDİYELERİNİN DE KATILIMIYLA AFET VE...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu
2
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan
3
Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza
4
UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor
5
Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not
6
İzmit'te eski muhtar Sadık Savurtaş varilde ölü bulundu
7
Ardahan: Ilgar Tüneli İnşaatında Su Borusu Patladı — Posof Belediyesi Uyarısı

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi