Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe yol açtı

AFAD verileri ve bölgedeki son durum

Balıkesir Sındırgı'da saat 19.15'te kaydedilen 4,3 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 9,6 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Sındırgı'nın yanı sıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa illerinde de hissedildi.

Depremlere alışkın olan ilçede yetkililer ve vatandaşlar kısa sürede normale döndüğünü bildirdi.

Sındırgı, daha önce 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçe afet bölgesi ilan edilmişti.

10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bugüne kadar 15 bin 300 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede yaklaşık 1600 bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar aldı; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 531 afet konutu ve işyerinin temelini attı.

