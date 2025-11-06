Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Kısa Süreli Paniğe Yol Açtı

Balıkesir Sındırgı'da saat 19.15'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu; bölge daha önce 6,1'lik depremler sonrası afet bölgesi ilan edilmişti.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 19:42
Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Kısa Süreli Paniğe Yol Açtı

Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe yol açtı

AFAD verileri ve bölgedeki son durum

Balıkesir Sındırgı'da saat 19.15'te kaydedilen 4,3 büyüklüğündeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 9,6 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Sındırgı'nın yanı sıra Bursa, Balıkesir, Kütahya, İzmir ve Manisa illerinde de hissedildi.

Depremlere alışkın olan ilçede yetkililer ve vatandaşlar kısa sürede normale döndüğünü bildirdi.

Sındırgı, daha önce 10 Ağustos ve 27 Ekim'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından ilçe afet bölgesi ilan edilmişti.

10 Ağustos'taki ilk büyük depremin ardından bugüne kadar 15 bin 300 artçı sarsıntı kaydedildi. Bölgede yaklaşık 1600 bağımsız bölüm orta ya da ağır hasar aldı; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise 531 afet konutu ve işyerinin temelini attı.

SINDIRGI'DAKİ DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE YOLAÇTI

SINDIRGI'DAKİ DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE YOLAÇTI

SINDIRGI'DAKİ DEPREM KISA SÜRELİ PANİĞE YOLAÇTI

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da 63 Yaşındaki Ahmet Onat Evinde Ölü Bulundu
2
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev’i Kabul Etti
3
Tunceli'de Devlet Destekleri Anlatıldı: Vali Aygöl'den 'Pertek Köprüsü' Vurgusu
4
Bakan Kacır: Türkiye Avrupa'nın Sanayi ve Teknoloji Üretim Merkezi
5
Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli çocuk: Vali Numan Hatipoğlu arama bölgesinde
6
Samsun'da Denetimli Serbestlik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı
7
TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu