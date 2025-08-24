DOLAR
Balıkesir Sındırgı'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.58'de 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi; AFAD verilerine göre sarsıntı 7 km derinlikte gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 22:59
Balıkesir Sındırgı'da 4,8 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Sındırgı merkezli sarsıntı gece saatlerinde kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem il merkezinden de...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem il merkezinden de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem il merkezinden de...

