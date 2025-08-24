Balıkesir Sındırgı'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Sındırgı merkezli sarsıntı gece saatlerinde kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 4,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem il merkezinden de hissedildi.