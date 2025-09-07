DOLAR
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Deprem: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve ilgili kurum ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 13:05
AFAD ve ekipler sahada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin saha taramalarının başlatıldığını duyurdu.

Yerlikaya, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise, deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

