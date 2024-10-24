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Balıkesir Taksicilerinden Teröre Karşı Birlik Mesajı

Balıkesirli taksiciler, terör saldırısına karşı birlik ve dayanışma etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:49
Balıkesir Taksicilerinden Teröre Karşı Birlik Mesajı

Balıkesirli Taksicilerden Teröre Tepki Konvoyu

Balıkesir’deki taksici esnafı, TUSAŞ’ın Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki merkezine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için destek amaçlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Toplumsal Dayanışma Mesajı

Şehir merkezinde araç konvoyu oluşturan taksiciler, terörü lanetleyerek toplumsal dayanışma mesajı verdi. Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin, etkinlikte teröre karşı birlik vurgusu yaptı.

“Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz.” diyen Tekin, acı günlerin millet olarak kenetlenerek aşılacağını belirtti. Konvoyun, toplumda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Türk Bayraklarıyla Donatılan Araçlar

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan taksici esnafının geçişi sırasında, Balıkesirli vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Bu etkinlik, terörizme karşı güçlü bir duruş sergileme amacı taşıyor.

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