Balıkesir Teknokent GameJam II: Oyun Geliştirme Kampı Demo Day'de Projeler Sergilendi

Balıkesir Teknokent koordinasyonunda düzenlenen GameJam II kampı, 14 günlük eğitim ve mentörlüğün ardından Demo Day'de öğrenci takımlarının proje sunumlarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:51
Balıkesir Teknokent GameJam II Demo Day ile tamamlandı

Balıkesir Teknokent koordinasyonunda düzenlenen Balıkesir Teknokent Oyun Geliştirme Kampı-GameJam II, Demo Day etkinliğiyle sona erdi. Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla yürütülen programda ekipler, 14 günlük eğitim ve mentörlük sürecinin ardından geliştirdikleri oyun projelerini jüri karşısında sundu.

Açılış konuşmaları

Demo Day, Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir’in açılış konuşmasıyla başladı. Aydemir, kampın yalnızca oyun üretimine odaklanmadığını; öğrencilerin teknik yetkinliklerinin yanı sıra ekip çalışması, proje yönetimi ve sunum becerilerini geliştiren uygulamalı bir süreç sunduğunu vurguladı. Ayrıca Balıkesir Teknokent’in genç yetenekleri oyun geliştirme ekosistemiyle buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi

Program, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın konuşmalarıyla devam etti. Satıl, üniversite-sanayi iş birliğinin öğrencilerin girişimcilik yolculuklarında kritik bir rol üstlendiğini ifade ederek, Balıkesir Üniversitesi’nin teknoloji odaklı girişimcilik faaliyetlerinde öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Eğitim ve mentörlük süreci

Kamp süresince katılımcılar, oyun geliştirme çalışmalarını hem teknik hem de tüm boyutlarıyla deneyimleme fırsatı buldu. Eğitim ve mentörlük içerikleri; Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, Balıkesir Teknokent bünyesindeki oyun firmaları ve oyun sektörü profesyonellerinin katkılarıyla yürütüldü. Program sonunda takımlar, geliştirdikleri projeleri jüriye sunarak değerlendirme aldı.

Balıkesir Teknokent ve üniversitenin iş birliğiyle gerçekleşen kamp, katılımcılara hem pratik deneyim hem de sektörel ağ kurma imkânı sağladı.

