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Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Koruması Cinayetinde Yargılama Başladı

Kırıkkale'de Belediye Başkanı Hilmi Şen ve korumasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Olayın detayları ve sanığın savunması dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:42
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve Koruması Cinayetinde Yargılama Başladı

Kırıkkale'de Belediye Başkanı Cinayeti Dava Süreci Başladı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikayil Çelikkol'un cinayete kurban gitmesiyle sonuçlanan olayın sanığı, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından dava açılan tutuklu sanık E.Ç.Ş. (37), duruşmaya taraf avukatları, maktul Hilmi Şen'in ailesi ve diğer mağdur ve müştekilerle katıldı.

Sanığın Savunması Dikkat Çekti

Duruşmada savunma yapan E.Ç.Ş., 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde desteklediği akrabası Şen'in kendisine işe alma sözü verdiğini ileri sürdü. Seçim sonrası olan hayal kırıklığını dile getiren sanık, "Şen’den düzenli para almadım ve 11 ay boyunca boş gezdim. Bu nedenle aramızda husumet oluştu," diye konuştu.

Olay günü TOKİ Camisi yanında konuşmak için gittiğini belirten sanık, "Kalabalık oldukları için evden silahımı da aldım. Yanlarına gittiğimde Şen elini beline götürdü. Ben de ayaklarına doğru ateş ettim," iddiasında bulundu. Sürecin toplamda 15-20 gün süresince yaşandığını ifade ettiği olay, Balıkesir ilçesinde geniş yankı buldu.

Tanıkların İfadeleri Olayı Daha Karmaşık Hale Getirdi

Saldırı sırasında yaralanan Şen'in makam şoförü Koray Kaya, sanığın kendilerine doğru doğrudan ateş açtığını ifade ederek şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer tanıklar da sanığın silahını kendilerine yönelttiği yönünde benzer ifadeler verdi.

Bununla birlikte, olaydan sonra Ömer Şengül ve Kubilay Şen da sanıktan şikayetçi olduklarını ifade etti. Öte yandan, Maktul Şen'in oğlu Onur Şen ise sanığın kendisine yardım amacıyla düzenli olarak para yolladığını belirterek şikayetçi oldu.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme heyeti taraf avukatlarını dinledikten sonra eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Mayıs tarihine erteledi. Öldürülen Belediye Başkanı Hilmi Şen'in avukatı Şamil Kaya, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, sanığın cezai sorumluluğunu azaltacak hiçbir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Olay, 4 Kasım 2024 tarihinde TOKİ konutları bölgesinde gerçekleşmiş ve başkan Şen ile koruması müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle kabul edilmişti.

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