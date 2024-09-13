Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de Başlıyor

Balkan Kürek Şampiyonası, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Edirne'de başladı. Etkinlik, Meriç Nehri üzerinde oluşturulan özel parkurda gerçekleştiriliyor.

Türkiye Kürek Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, yaptığı açıklamada, "Meriç Nehri'nde Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Balkan Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz," dedi.

Balkan Kürek Birliği'nden Değerlendirme

Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei ise, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin başarılı bir Avrupa Şampiyonası düzenlediğini belirterek, "Balkan Şampiyonası ile başarımızı daha üst seviyelere çıkaracağız," şeklinde konuştu. Alupei, konuşmaların ardından şampiyona bayrağını Ertürk'e teslim etti.

Katılımcılar ve Yarışma Detayları

Balkan Kürek Şampiyonasına, toplamda 8 ülkeden 300 sporcu katılıyor. Sporcular, performanslarını sergilemek için Meriç Nehri'nde kıyasıya yarışacak.

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de başladı. Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei, etkinlikte konuşma yaptı.

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de başladı. Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei, etkinlikte konuşma yaptı.

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de başladı. Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei, etkinlikte konuşma yaptı.

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de başladı. Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei, etkinlikte konuşma yaptı.

Balkan Kürek Şampiyonası Edirne'de başladı. Balkan Kürek Birliği Genel Sekreteri Dorin Alupei, etkinlikte konuşma yaptı.