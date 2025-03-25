Balkan Sağlık İş Forumu Edirne'de Yapılacak

Balkan Sağlık İş Forumu Edirne'de Gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı, Balkan Sağlık İş Forumunun, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) organizatörlüğünde 26-27 Nisan tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu forumun Balkan ülkeleriyle sağlık alanındaki işbirliğini güçlendirme ve Türkiye'nin modern sağlık altyapısını uluslararası paydaşlarla buluşturma amacını taşıdığı belirtildi. Forumda, uluslararası sağlık turizmi, tıbbi işbirlikleri ve sağlık teknolojileri gibi önemli konular ele alınacak.

Balkan Ülkeleri Sağlık Bakanları Edirne'de Buluşacak

Forum kapsamında, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Romanya, Hırvatistan, Macaristan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Yunanistan ve Sırbistan ülkelerinin sağlık bakanlarının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, Balkan Sağlık İş Forumu'nun tanıtımı için hazırlanan video içerikleri, https://healthturkiye.com/balkan-forum adresinden ve bakanlık sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tanıtım videosu, 12 Balkan ülkesinden sağlık bakanlarının katılacağı organizasyon hakkında bilgi vermektedir.