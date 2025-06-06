Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını İkram Etti

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Kosova'da Merkezi Tören

Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Tırnava, hutbesinde barış, sevgi ve karşılıklı anlayış mesajları vererek, "Kurban Bayramı, sevinç günü olmasının yanında bir tefekkür günüdür. Bayram, Allah'ın rahmetini, affını ve bizlere bahşettiği bereketi yeniden hatırladığımız bir gündür. Birer mümin ve toplum olarak birbirimize daha fazla merhamet, dayanışma ve sorumlulukla yönelmemiz gereken bir gündür" dedi.

Tırnava, hutbesinde ayrıca Kosova'daki doğurganlık hızının düşmesi sorununun ekonomik güvensizlikten kaynaklandığını belirtti.

Bayram Geleneği ve Kurbanlar

Namazın ardından vatandaşlar, bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Ülkede küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 200 avrodan başlayarak alıcı buldu.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Kutlamaları

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği himayelerinde başkent Üsküp’teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Programda Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu. Bayram hutbesi ise Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından verildi.

Arnavutluk'ta merkezi program bu yıl başkent Tiran’da, Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda yapıldı. Binlerce Müslümanın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Bosna Hersek'te Coşku

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da yer alan Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı. Kavazovic, hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemini vurguladı.

Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da Bayram Neşesi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı, bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar camilerde bir araya geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi'nde ve ülkedeki diğer camilerde Bayram coşkuyla kutlandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti. Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti. Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.