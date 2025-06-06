DOLAR
39,28 0,05%
EURO
44,88 0,21%
ALTIN
4.246,92 -0,2%
BITCOIN
4.064.545,38 -3,03%

Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını İkram Etti

Balkan ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla kutlayarak sabah namazlarını kıldılar.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 09:39
Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazını İkram Etti

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.

Kosova'da Merkezi Tören

Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Tırnava, hutbesinde barış, sevgi ve karşılıklı anlayış mesajları vererek, "Kurban Bayramı, sevinç günü olmasının yanında bir tefekkür günüdür. Bayram, Allah'ın rahmetini, affını ve bizlere bahşettiği bereketi yeniden hatırladığımız bir gündür. Birer mümin ve toplum olarak birbirimize daha fazla merhamet, dayanışma ve sorumlulukla yönelmemiz gereken bir gündür" dedi.

Tırnava, hutbesinde ayrıca Kosova'daki doğurganlık hızının düşmesi sorununun ekonomik güvensizlikten kaynaklandığını belirtti.

Bayram Geleneği ve Kurbanlar

Namazın ardından vatandaşlar, bayram geleneği olarak şehir mezarlıklarında yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Ülkede küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 200 avrodan başlayarak alıcı buldu.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk Kutlamaları

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı dolayısıyla merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği himayelerinde başkent Üsküp’teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Programda Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu. Bayram hutbesi ise Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu tarafından verildi.

Arnavutluk'ta merkezi program bu yıl başkent Tiran’da, Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda yapıldı. Binlerce Müslümanın katıldığı program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Bosna Hersek'te Coşku

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da yer alan Osmanlı mirası Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak isteyen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic kıldırdı. Kavazovic, hutbesinde Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemini vurguladı.

Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da Bayram Neşesi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı, bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taştı. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar camilerde bir araya geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Osmanagic Camisi'nde ve ülkedeki diğer camilerde Bayram coşkuyla kutlandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise Müslümanlar, kılınan bayram namazının ardından tekbirler getirdi.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve...

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti. Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve...

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerindeki binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti. Kosova'nın başkenti Priştine'deki merkezi tören, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava'nın katılımıyla yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İtalya ve Malta'da Coşkulu Kurban Bayramı Namazı
2
TDV Ekipleri Malavi'de Kurban Kontrolü Gerçekleştirdi
3
Hatay'da Kurban Bayramı'nda Narlıca Deprem Mezarlığı'na Ziyaret
4
Gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye Giriş Yaptı: Bayrama Anavatanda Mutlu Bir Karşılama
5
Yeşilay ile Bağımlılığını Yenen C.K., Yeni Bir Hayata Merhaba Dedi
6
Hudut Kartalları Bayramda Görevde: Nusaybin'deki Askerler Vatan Nöbetinde
7
Moskova'da Müslümanlar Kurban Bayramı Namazında Sokaklara Taşarak Coşkulu Kutlama Gerçekleştirdi

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım