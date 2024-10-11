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Balkanlar'daki Sorunlara Diyalog Vurgusu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlar'daki sorunları anlama konusundaki yetkinliğini övdü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:56
Balkanlar'daki Sorunlara Diyalog Vurgusu

Balkanlar'da Diyalog Önemli

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki sorunları anlama konusundaki kıymetini vurguladı. Vucic, Erdoğan'ın diyalogun sorunların çözümünde tek yol olarak gördüğünü belirtti.

Erdoğan'ın Rolü

Vucic, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar’daki sorunları çok iyi anlıyor ve her zaman diyaloğun sorunların tek çözüm yolu olduğunu söylüyor” ifadeleriyle Erdoğan’ın bölge üzerindeki etkisini ifade etti. Diyalog Yerine Sorun Çözümü

Sırbistan lideri, uluslararası ilişkilerde yapıcı bir diyalogun önemine dikkat çekerek, çatışma ve gerginliklerin önlenmesi için işbirliğinin şart olduğu konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

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