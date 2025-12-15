Balya'da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Mustafa Gürsu sağ bulundu

Balya'da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Mustafa Gürsu ormanda sağ bulundu

Arama kurtarma ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü

Balıkesir Balya ilçesine bağlı Medrese kırsal mahallesinde, 77 yaşındaki ve sağır ve dilsiz olan Mustafa Gürsu, mantar toplamak için ormanlık alana gitti.

Ailesi, akşam 20 dolaylarında yaptığı aramalarda kendisine ulaşamayınca durumu karakola bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Arama çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Balya Grup Amirliği personeli, Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü K9 Arama Kurtarma Ekibi, Jandarma ve AFAD ekipleri katıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Mustafa Gürsu, bugün 11:30 sularında bulundu ve sağlık kontrolü için 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi.

