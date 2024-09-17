Bamako'da Terör Saldırısı: Silah Sesleri ve Ciddi Yaralılar

Bamako'da Silah Sesleri ve Terör Saldırısı

Mali'nin başkenti Bamako'da, sabah saatlerinde çeşitli bölgelerden silah sesleri yükseldi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu durum büyük bir paniğe yol açtı.

Askeri Tesis Hedef Alındı

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, bazı kullanıcılar askeri bir tesise saldırıldığını iddia etti. Paylaşılan videolarda ise şehrin bir bölümünden dumanların yükseldiği görüldü.

Genelkurmay'dan Açıklama Geldi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Faladie Jandarma Okulu'na terör saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ancak bölgede tarama operasyonlarının devam ettirildiği ifade edildi.

Güvenlik Uyarıları ve Yaralılar

Açıklamada, bölge halkından sükunet ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uyulması istendi. AA muhabirine konuşan yetkililer, okulun yakınlarında cesetlerin bulunduğunu ve birçok kişinin yaralandığını aktardı.

Havalimanı Kapatıldı

Saldırının ardından Bamako Uluslararası Havalimanı'nın kapatıldığı bilgisi verildi. Ülke, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen askeri darbelerin ardından, geçiş sürecinin lideri Assimi Goita tarafından yönetilmektedir.