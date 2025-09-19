Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan kavgada M.O. (20), M.A. (17) tarafından demir parçasıyla karın bölgesinden yaralandı; ağır yaralı hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 00:01
Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı

Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kavgada, genç bir kişi yerden aldığı demir parçasıyla ağır şekilde yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın Sokak'ta yaşandı. İddialara göre M.A. (17) ile M.O. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.A., yerden aldığı demir parçası ile M.O.'yu karın bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale için yaralı M.O., Banaz Devlet Hastanesine götürüldü; burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay yerinde görevli polis ekipleri, iddia edilen saldırgan M.A.'yı gözaltına aldı.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan, Suudi Arabistan-Pakistan Savunma Anlaşmasını 'Ulusal Güvenlik' Açısından İnceleyecek
2
Şeybani Washington'da: ABD ile 'yaptırımların kaldırılması' masada
3
Gündem 19 Eylül 2025: TEKNOFEST, Özgür Özel ve Spor Gündemi
4
Husiler: İsrail'de 3 kente hipersonik füze ve 3 İHA ile saldırı
5
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 2 Zanlı Tutuklandı, 1 Kişi Öldü
6
Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı
7
Bakan Bak: Terörsüz Türkiye'de Sporun Rolü Çok Önemli — Muş'ta Gençlik Buluşması

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)