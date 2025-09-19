Banaz'da Kavga: 1 Kişi Demir Parçasıyla Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kavgada, genç bir kişi yerden aldığı demir parçasıyla ağır şekilde yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın Sokak'ta yaşandı. İddialara göre M.A. (17) ile M.O. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında M.A., yerden aldığı demir parçası ile M.O.'yu karın bölgesinden yaraladı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale için yaralı M.O., Banaz Devlet Hastanesine götürüldü; burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

Olay yerinde görevli polis ekipleri, iddia edilen saldırgan M.A.'yı gözaltına aldı.