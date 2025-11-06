Bandana ile Plaka Kapattı: 43 bin 149 TL Ceza Kesildi

Manavgat'ta trafik ekipleri durdurdu, sürücüye ve araç sahibine para cezası uygulandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devriye görevi yapan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki bir motosikletin plakasının bandana ile kapatıldığını fark etti ve aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde motosikleti kullanan Erdem C. isimli kişinin sürücü belgesinin olmadığı, kaskının yanında bulunmasına karşın takmadığı ve motosikletin aynalarının kapatıldığı tespit edildi.

Olay Antalya Caddesi üzerinde gerçekleşti. Trafik ekipleri, hem sürücüye hem de motosiklet sahibine çeşitli maddelerden toplam 43 bin 149 TL para cezası uyguladı.

Olay, trafik güvenliği ve plakaların görünür olması kurallarına ilişkin ihlallerin sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.

