Bandırma Balık Hali'nde Palamut Bolluğu

Bandırma Balık Hali'nde Palamut Yağmuru

Marmara Denizi'nde balık avlama sezonunun açılmasıyla birlikte, Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçılar, denizdeki ağlarını çekerek başarılı bir av dönemi geçiriyorlar.

20 Bin Çift Palamut Avlandı

Bandırmalı balıkçıların, denizde avladıkları palamutlar, Bandırma Su Ürünleri Hali'nde dikkat çekiyor. Balıklar, bir günde 20 bin çift olarak karaya çıkarıldı.

Mezatlarda Canlılık

Marmara Denizi'ndeki palamut bolluğu, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki mezatlara da yansıdı. Ağırlıkları bir kilogramın üzerinde olan palamutların her biri, 150 liradan alıcı buldu.

Palamut İlgisi Artıyor

Tekne ve gırgırlarla avlanan palamutlar, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlere buzlanarak gönderilmektedir. Balıkçılardan Ali Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, Bandırma Körfezi'nde bol miktarda palamut bulunduğunu belirtti.

Palamutların tanesinin 1 kilonun üzerinde geldiğini ifade eden Çakıroğlu, halkı bu sağlıklı protein kaynağını almaya davet etti. "Palamudun tanesi şu an 150 liradan satılıyor," dedi.

Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından görülen palamut bolluğu, Bandırma Körfezi'nde devam ediyor. Marmara'da yaşanan palamut bolluğu, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki mezatlara da yansıdı.