Bandırma'da Fırtına: Müstakil Evin Çatısı 60 Metre Uçtu

Olay

Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış kentte çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Ayyıldız Mahallesi 4001 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir yapının çatısı, fırtınanın etkisiyle yaklaşık 60 metre uzağa savruldu.

Uçan çatı parçaları, Ayıldıztepe Caddesi ana caddeye yakın bir boş arsaya düştü. Savrulan çatı parçalarından biri yakınlardaki bir yapıya çarparak hasar verirken, bir ağacın kırılmasına neden oldu. Çatı parçaları daha sonra yol kenarındaki çitlere takılarak durabildi.

Müdahale ve Tespit

Olayın ardından 112 Acil ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yaralı olmadığı tespit edildi.

Yaşanan hasar ise tutanaklara maddi zarar olarak geçirildi.

