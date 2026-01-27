Bandırma'da Fırtına: Müstakil Evin Çatısı 60 Metre Uçtu

Bandırma'da akşam fırtınasında Ayyıldız Mahallesi'ndeki müstakil evin çatısı yaklaşık 60 metre savrularak çevrede maddi hasara yol açtı; can kaybı olmadı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:17
Bandırma'da Fırtına: Müstakil Evin Çatısı 60 Metre Uçtu

Bandırma'da Fırtına: Müstakil Evin Çatısı 60 Metre Uçtu

Olay

Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış kentte çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Ayyıldız Mahallesi 4001 Sokak üzerinde bulunan müstakil bir yapının çatısı, fırtınanın etkisiyle yaklaşık 60 metre uzağa savruldu.

Uçan çatı parçaları, Ayıldıztepe Caddesi ana caddeye yakın bir boş arsaya düştü. Savrulan çatı parçalarından biri yakınlardaki bir yapıya çarparak hasar verirken, bir ağacın kırılmasına neden oldu. Çatı parçaları daha sonra yol kenarındaki çitlere takılarak durabildi.

Müdahale ve Tespit

Olayın ardından 112 Acil ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede yaralı olmadığı tespit edildi.

Yaşanan hasar ise tutanaklara maddi zarar olarak geçirildi.

BANDIRMA’DA FIRTINA DEHŞETİ, MÜSTAKİL EVİN ÇATISI 60 METRE UÇTU

BANDIRMA’DA FIRTINA DEHŞETİ, MÜSTAKİL EVİN ÇATISI 60 METRE UÇTU

BANDIRMA’DA FIRTINA DEHŞETİ, MÜSTAKİL EVİN ÇATISI 60 METRE UÇTU

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurtlu Öğrenciler Soul Entertainment Group Tenis Akademisini Ziyaret Etti
2
Gölbaşı'nda Yarıyıl Tatili: Çocuklara Spor, Sanat ve Eğlence
3
Trakyaka Destekli Türkiye-Bulgaristan Sağlıkta Sınır Ötesi İş Birlikleri
4
İzmir Şoförler Odası’ndan Türkiye’de İlk: Kadın Komisyonu Göreve Başladı
5
Mersin Silifke'de Kamyonculardan Taşeron Tepkisi
6
Erciyes Üniversitesi THE Awards Asia 2026'da Finalde
7
Niğde'de Sağlıkta Büyük Dönüşüm: Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenilikler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları