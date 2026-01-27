Fidan: Gümrük Birliği Güncellenecek, Vize Serbestisi Hedefte

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot ile bir otelde düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konulara dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede ele alınan ana başlıklar

Fidan, toplantıda Türkiye-Fransa ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği süreci, Avrupa güvenliği ile bölgesel ve küresel gelişmelerin detaylı olarak ele alındığını söyledi. Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Emmanuel Macronun iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği öneme vurgu yapan Fidan, iki liderin ilişkilerin ilerletilmesi konusunda siyasi direktifler verdiğini aktardı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda güçlendirilmesi için yoğun çaba harcadıklarını belirten Fidan, "Biz iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkileri nasıl daha iyi taşıyabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye-AB süreci ve somut hedefler

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisinde mevcut tıkanıklıkların aşılmasına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Fidan, önlerinde somut hedefler bulunduğunu vurguladı. Bakan Fidan, "Önümüzde aslında birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi. Diğeri de Vize Serbestisi Anlaşmasının devreye girmesi" ifadelerini kullandı.

Avrupa güvenliği ve NATO iş birliği

Avrupa güvenliği bağlamında NATO içindeki rol ve iş birliğini de ele aldıklarını belirten Fidan, iki ülkenin NATO ve Avrupa güvenliği açısından oynadığı öneme dikkat çekti. "İki ülkenin hem NATO’da hem Avrupa güvenliği içinde oynadığı önemli rolü dikkate aldığımızda burada da yapabileceğimiz çok şeyler olabileceğini, bunun için de daha fazla bir araya gelmemiz gerektiğinin altını çizdik" dedi.

Bölgesel ve küresel gündem

Fidan, Suriye, Gaza, İran gelişmeleri, Akdeniz güvenliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi küresel güvenliği ilgilendiren konuların kapsamlı biçimde ele alındığını belirterek, DEAŞ ile mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini ve Gönüllüler Koalisyonu kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıca Türkiye’nin katkıları ve Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gelinen son aşama da toplantıda tartışıldı.

Fransa’dan değerlendirme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Nol Barrot, Türkiye ile sürekli yakın iletişim içinde olduklarını belirtti. Barrot, Cumhurbaşkanlarının sürekli görüşmelerini sürdürdüğünü, kendisinin de Dışişleri Bakanı ile iletişiminin devam ettiğini vurguladı. Terörle mücadele, Suriye’deki gelişmeler ve DEAŞ tehdidi gibi konuların ortak çalışma alanları olduğunu ifade etti.

Barrot ayrıca, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkes garantörlerinden biri olduğuna dikkat çekti ve insani yardımların koridorlarla ulaştığından emin olunmasının önemini vurguladı. Kafkasya güneyinde sınırların yeniden açılmasının ve bölgesel refahın artırılmasının önemine de değindi.

Küresel sorumluluklar ve ortak gündem

Barrot, NATO zirvesi, uluslararası toplantılar ve iklim-biyoçeşitlilik gibi küresel konularda Türkiye ile iş birliğinin süreceğini söyledi. "Fransa G-7’nin başkanlığını, Türkiye ise COP31i ağırlayacak; bu çerçevede iletişimimizi sürdürmemiz son derece elzem" ifadelerini kullandı.

Her iki bakan, zaman zaman görüş farklılıkları olabileceğini ancak uzlaşı, iş birliği ve dayanışma zemini bulmaya çalıştıklarını belirtti. Barrot ayrıca, 2023 Şubat ayında Türkiye’de yaşanan deprem sonrası Fransa’nın hızlı insani yardımını ve yeniden inşa sürecindeki ilerlemeyi takdirle karşıladığını söyledi.

Toplantı, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin geniş konu setini ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımları ortaya koyduğunu göstermesi bakımından önem taşıdı.

