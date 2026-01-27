Kayseri'de Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Coşkulu Yarıyıl Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda sömestir boyunca masal, müzik, oyun ve sinema etkinlikleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:46
Kayseri'de Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Coşkulu Yarıyıl Etkinlikleri

Kayseri'de Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Coşkulu Yarıyıl Etkinlikleri

Sömestir coşkusu miniklere ve ailelere keyifli anlar yaşattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara özel mekânı Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu sömestir tatilinde neşe dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yarıyıl tatilinde kütüphane ve müzik okuluna gelen çocuklar ile velileri, düzenlenen programlarla hem eğlenip hem dinlenme fırsatı buldu.

Öğrenci dostu şehrin genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çocuklara yönelik hizmeti olan bu merkezde, minik ziyaretçilere yaşlarına ve ilgi alanlarına uygun etkinlikler sunuldu.

Etkinlikler ve alanlar

Merkezde düzenlenen faaliyetler arasında Masal Atölyesi, Müzik Atölyesi, Oyun Odası ve Sinema Salonu gibi bölümler yer aldı. Eğlenmeye, öğrenmeye ve el becerilerini geliştirmeye yönelik birbirinden renkli atölyeler çocuklarla buluştu.

Etkinlikler boyunca çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de veliler sunulan programlar sayesinde keyifli ve dinlendirici anlar yaşadı. Düzenlenen etkinliklerin ardından çocuklar ve ailelerinin memnuniyeti yüzlerine yansıdı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARA ÖZGÜ KÜTÜPHANESİ FUAT ATTAROĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARA ÖZGÜ KÜTÜPHANESİ FUAT ATTAROĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE MÜZİK OKULU’NDA SÖMESTİR TATİLİ COŞKUSU YAŞANDI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARA ÖZGÜ KÜTÜPHANESİ FUAT ATTAROĞLU ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar Akharım'da Asker Adayları Bayrak Tepe'de 1 Ay Nöbet Tutuyor
2
JAKEM’de Görev Köpekleri Zorlu Görevlere Hazırlanıyor
3
Uraloğlu: TYF-DGM Protokolü 47 Milyon Lirayı 80 Yelken Kulübüne Dağıttı
4
Uzmandan Nipah Virüsü Uyarısı: 'Ölümcül Seyir Görebilir'
5
Yarıyıl Tatilinde Çocuklarda Spor Kazaları Artıyor
6
Talas'ta Geleneksel El Sanatları TAREM Ustalarıyla Geleceğe Taşınıyor
7
Mersin'de Hanımevleri: Kadınlara Güvenli ve Konforlu Dinlenme Alanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları