Kayseri'de Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Coşkulu Yarıyıl Etkinlikleri

Sömestir coşkusu miniklere ve ailelere keyifli anlar yaşattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara özel mekânı Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu sömestir tatilinde neşe dolu etkinliklere ev sahipliği yaptı. Yarıyıl tatilinde kütüphane ve müzik okuluna gelen çocuklar ile velileri, düzenlenen programlarla hem eğlenip hem dinlenme fırsatı buldu.

Öğrenci dostu şehrin genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın çocuklara yönelik hizmeti olan bu merkezde, minik ziyaretçilere yaşlarına ve ilgi alanlarına uygun etkinlikler sunuldu.

Etkinlikler ve alanlar

Merkezde düzenlenen faaliyetler arasında Masal Atölyesi, Müzik Atölyesi, Oyun Odası ve Sinema Salonu gibi bölümler yer aldı. Eğlenmeye, öğrenmeye ve el becerilerini geliştirmeye yönelik birbirinden renkli atölyeler çocuklarla buluştu.

Etkinlikler boyunca çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de veliler sunulan programlar sayesinde keyifli ve dinlendirici anlar yaşadı. Düzenlenen etkinliklerin ardından çocuklar ve ailelerinin memnuniyeti yüzlerine yansıdı.

