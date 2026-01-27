Morris Şinasi Çocuk Hastanesi 2026 Programına Alındı: Manisa'ya 100 Yataklı Yeniden Açılış

Atıl Morris Şinasi Çocuk Hastanesi, 120 milyon TL yatırım ile 2026 Yılı Yatırım Programına alındı; 100 yataklı modern tesis olarak yeniden açılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 14:52
Morris Şinasi Çocuk Hastanesi 2026 Programına Alındı: Manisa'ya 100 Yataklı Yeniden Açılış

Morris Şinasi Çocuk Hastanesi Manisa'ya Yeniden Kazandırılıyor

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, uzun süredir atıl durumda bulunan Morris Şinasi Çocuk Hastanesi için hazırlanan güçlendirme ve tadilat projesinin 2026 Yılı Yatırım Programına alındığını açıkladı.

Proje Detayları

Manisa’nın sağlık altyapısı açısından büyük önem taşıyan hastanenin kapsamlı güçlendirme ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açılması hedefleniyor. Projenin toplam yatırım bedeli 120 milyon TL olarak belirlendi ve hastanenin kısa süre içinde ihaleye çıkarılması planlanıyor.

Yatırım programına alınan proje kapsamında yapılacak çalışmalarla Morris Şinasi Çocuk Hastanesi, 100 yatak kapasiteli modern bir sağlık tesisi olarak Manisalılara sunulacak.

Açıklama ve Süreç

Süleyman Turgut, sürecin kararlılıkla yürütüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Manisa’mız için hayati öneme sahip Morris Şinasi Çocuk Hastanemizin yeniden hizmete kazandırılması adına milletvekillerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Bu girişimler neticesinde projemizi 2026 Yılı Yatırım Programına aldırmayı başardık. İhale sürecinin ardından hastanemiz daha güçlü ve daha modern bir şekilde halkımıza hizmet verecek.”

Turgut, projeye destek veren milletvekillerine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana teşekkür ederek, Manisa için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

